Trasferta in Germania vietata per Liverpool: servirà quindi una nuova sede in campo neutro per l’andata dell’ottavo di Champions fra Lipsia e Liverpool, in programma il 16 febbraio prossimo in Germania.

Stando a quanto riferito da “Calcioefinanza.it”, il governo tedesco ha chiuso gli aeroporti ai voli provenienti da Regno Unito, Irlanda, Brasile, Portogallo e Sudafrica fino al 17 come misura per contrastare la diffusione del virus. Pare anche che la richiesta del Lipsia di concedere una deroga ai Reds, in modo da poter disputare la partita come da programma, sarebbe stata respinta.





A questo punto, con il Liverpool sarà necessario trovare un’alternativa. La UEFA nei giorni scorsi ha pubblicato il protocollo da seguire in caso di restrizioni sui viaggi per i club impegnati nelle gare valide per la fase a eliminazione diretta.