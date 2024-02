Terminano i primi tempi dei match di Champions League. Il City ne fra tre al Copenhagen che crolla davanti ai suoi tifosi. Il Real di Ancelotti la spunta di misura in casa del Lipsia in una partita di certo non ricca di emozioni.

Di seguito i finali:

Copenhagen-Manchester City 1-3 (De Bruyne 10′; Mattson 23′; Bernardo Silva 45+1′; Foden 90+2′)

Lipsia-Real Madrid 0-1 (Brahim Diaz 48′)