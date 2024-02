Bundesliga, tra proteste dei tifosi e club dubbiosi: Blackstone valuta di ritirare l’offerta per i diritti tv

La federcalcio tedesca ha identificato Blackstone e CVC come offerenti finali. Ma lo scenario potrebbe ancora mutare.

Come riporta l’agenzia di stampa statunitense Bloomberg, Blackstone, colosso della finanza statunitense, starebbe valutando con massima attenzione la possibilità di desistere dall’aggiudicarsi una quota dei futuri diritti televisivi del calcio tedesco.

Il motivo principale sarebbe legato alle tempistiche di un affare che si preannuncia molto complesso e soprattutto, quando in assemblea si votava a scrutinio segreto, sui 36 club delle prime due divisioni tedesche ben 10 si sono detti contrari. I favorevoli furono 24 con due astenuti. Ovviamente, per quanto riportato, un ritiro definitivo di Blackstone permetterebbe a CVC Partners di correre da solo rimanendo l’unico fondo in partita.