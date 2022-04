La UEFA Champions League continua a regalare emozioni e qualche sorpresa, e ancora lo farà per le ultime sfide che porteranno all’assegnazione del trofeo per l’edizione 2021/22 della manifestazione. In programma ci sono le semifinali, che si disputeranno tra il 26 e il 27 aprile (le gare di andata) e tra il 3 e il 4 maggio, per quanto riguarda i match di ritorno.

In corsa sono rimaste quattro squadre, rappresentanti di due soli campionati nazionali: Liga spagnola e Premier League inglese. Da un lato è previsto il big match tra Manchester City e Real Madrid, mentre dall’altro si sfideranno Liverpool e Villarreal. Le vincenti dei due doppi confronti si ritroveranno in finale il 28 maggio, a Parigi.

Questa la programmazione tv degli incontri che si disputeranno tra fine aprile e inizio maggio:

Martedì 26 aprile, ore 21 – Manchester City-Real Madrid (Canale 5, Sky)

Mercoledì 27 aprile, ore 21 – Liverpool-Villarreal (Prime Video)

Martedì 3 maggio, ore 21 – Villarreal-Liverpool (Canale 5, Sky)

Mercoledì 4 maggio, ore 21 – Real Madrid-Manchester City (Prime Video