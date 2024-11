Champions League: al “Tehelné pole” vince il Milan, 2-3 allo Slovan Bratislava. Dilaga l’Atletico Madrid, i risultati finali

Terminano i match di Champions League:

Slovan Bratislava-Milan 2-3. E’ un match divertente. Il Milan attacca a pieno organico l’area di rigore avversaria fin dai primi minuti di gioco. La sbloccano i rossoneri: al 21′ approfittano della linea alta dello Slovan, Pulisic porta palla fin dentro l’area di rigore, poi conclude ad incrociare con il destro, infilando verso sinistra. I padroni di casa però trovano la via del pari: contropiede fulminante Barseghyan porta palla in un coast-to-coast fino all’area di rigore avversaria, poi batte Maignan con uno scavetto mancino. Nella ripresa a segno Leao e Abraham mentre per i padroni di casa Marcelli realizza il gol della bandiera.

Sparta Prague-Atletico Madrid 0-6. Al 15′ Julián Alvarez trasforma il calcio di punizione con un tiro di destro sotto la traversa in alto a sinistra. Il raddoppio arriva al 43′ con Marcos Llorente: tiro di destro da fuori area palla indirizzata nel centro della porta. Assist di Conor Gallagher da calcio d’angolo. Nella ripresa a segno Julián Alvarez al 70′, Antoine Griezmann

all’ 85′ e Angel Correa con una doppietta sul finale.