ERRORE GRAVISSIMO AL VAR: riunione urgente all’UEFA | Ricorso e ripetizione?

Clamorosa svista al VAR, squadra fortemente penalizzata: l’UEFA indice una riunione urgente, la partita potrebbe essere ripetuta.

Anche la tecnologia può sbagliare. O meglio: l’occhio umano che impiega la tecnologia. È accaduto con il VAR in una partita di calcio e l’errore commesso è stato talmente marchiano da scatenare roventi polemiche durante e dopo il match.

L’UEFA, addirittura, è stata costretta a intervenire in via ufficiale e a prendere posizione, considerato che le immagini dell’episodio in questione non lasciavano spazio a dubbio alcuno. Oltretutto, il direttore di gara aveva adottato la decisione giusta sul manto erboso, venendo “corretto” erroneamente dai suoi colleghi operanti nella VAR room.

L’ente calcistico continentale si è ritrovato letteralmente con le spalle al muro: lo scivolone è così evidente da non consentire margini di manovra neppure a livello verbale alla UEFA. Chi invocava ricorso e ripetizione del match, ha trovato così le risposte che voleva sentirsi dire dall’organo calcistico continentale per antonomasia.

Adesso cosa avverrà? La sfida dovrà essere rigiocata e, di conseguenza, il risultato acquisito sarà completamente da cancellare? La scelta è stata effettuata e sarà resa definitiva nelle prossime ore.

Clamoroso abbaglio al VAR: anche l’UEFA ammette il torto subito dalla squadra

Ma cosa è successo, esattamente? Tutto ha avuto luogo allo scadere del primo tempo dell’incontro Svezia-Azerbaijan, terminata con lo score tennistico di 6-0 in favore degli scandinavi, con doppietta dell’ex juventino Dejan Kulusevski e poker di reti di un insaziabile Viktor Gyökeres.

L’episodio incriminato è giunto sul parziale di 3-0 per gli svedesi. In tale circostanza, il bomber del Newcastle Isak ha timbrato il cartellino, ma il VAR ha cancellato la sua esultanza. La ragione? Posizione di fuorigioco. Fin qui tutto normale, se non fosse che l’offside era palesemente inesistente. Il frame utilizzato per valutare la regolarità del gol, infatti, era quello sbagliato.

Svista del VAR in Svezia-Azerbaijan: il fuorigioco che non c’è

Il team attivo in VAR room ha tracciato una linea del fuorigioco riferita al frangente del primo passaggio, quello partito dalla difesa della Svezia. Peccato che quella palla non sia arrivata direttamente a Isak, bensì a Gyökeres. In quel momento Isak era in fuorigioco, ma la sfera non era indirizzata a lui. Quando il centravanti dello Sporting Lisbona l’ha servito, invece, era tenuto in gioco dagli avversari.

Inevitabili, a fronte di ciò, le polemiche da parte degli scandinavi: la UEFA, avvalendosi di un suo portavoce, ha ammesso l’errore dell’assistente video arbitrale. Isak ha protestato per diversi secondi con arbitro e assistenti, ma la decisione finale non è mutata. Fortunatamente, questa non ha minimamente pesato sull’esito della gara e anche per questo motivo non è da prendere in considerazione l’ipotesi che la stessa possa essere rigiocata.