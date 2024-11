Cessione Spezia: trattativa arenata con Brera Holdings. Si cercano altri investitori

Sembrava fatta per il passaggio dello Spezia nella mani di Brera Holdings. Stando a quanto riportato da “Il Secolo XIX”, invece, la trattativa tra le parti sarebbe saltata nelle ultime ore: al centro della questione vi sarebbe il mancato supporto del fondo statunitense Capstone, pronto a insediarsi e a designare Pierre Galoppi come Amministratore Delegato. Tuttavia la

Tuttavia la famiglia Platek non cambia idea ed è disposta a cedere una parte delle proprie quote, anche se stavolta non sembra avere fretta nel fare cassa. Questo cambiamento di strategia potrebbe consentire ai Platek di esplorare con maggiore calma e attenzione il mercato e per studiare dettagliatamente i nuovi eventuali investitori.