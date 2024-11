Calciomercato Salernitana: resta vivo l’interesse per Palumbo

Dopo l’esonero di Giovanni Martusciello e il conseguente ritorno in panchina di Stefano Colantuono, la Salernitana inizia a pianificare le prime mosse del mercato invernale per provare a dare una svolta ad una stagione iniziata al di sotto delle aspettative. I granata, oltre a qualche cessione importante, come quella di Giulio Maggiore, destinato al Venezia, pensa anche alle operazioni in entrata. Infatti – riporta TuttoSalernitana.com – il grande obbiettivo invernale sarebbe Antonio Palumbo. Tuttavia si tratta di un’operazione molto difficile in quanto il giocatore è ritenuto incedibile dal Modena.

