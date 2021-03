La Sampdoria è vicina alla cessione, il giornalista genovese Renzo Parodi, è certo, la Samp sarà venduta.

Infatti nell’ultimo post su Facebook del giornalista, lo stesso ha comunicato che la cessione verrà conclusa nei prossimi giorni, con l’ex patron dello Spezia, Volpi, fuori dai giochi. Da capire a chi verrà venduta la società, sullo sfondo restano sempre le procedure di concordato per Farvem ed Eleven Finance pendenti avanti al Tribunale di Roma. Parodi ha anche comunicato che nella nuova società sarà presente anche Gianluca Vialli.





La cessione della Sampdoria da parte di Massimo Ferrero potrebbe essere anche dovuta all’interesse dell’imprenditore romano per il Palermo. A confermare l’interesse del “Viperetta” per i rosanero ci ha pensato un grande ex del Palermo come Cristian Zaccardo, queste le sue parole ai microfoni di “nicoloschira.com”: «Il futuro del Palermo? Sarei potuto diventare il direttore sportivo o direttore dell’area tecnica dei rosanero in Serie D. Tutto questo se Massimo Ferrero fosse riuscito a rilevare il club, purtroppo non è andata così, la cosa non si è concretizzata. La squadra è andata a Mirri, io l’ho conosciuto durante una partita delle vecchie glorie del vecchio Palermo contro la squadra che militava in Serie D».

Insomma Massimo Ferrero sembrava aver fatto le sue scelta, anche in seno a quella che poteva essere la sua nuova società. Secondo quanto riporta “Clubdoria46.it, le ultime notizie sulla vicenda le aveva date Castrenze Guzzetta uomo di fiducia del presidente della Sampdoria e commercialista siciliano che assiste il numero uno blucerchiato nel tentativo di acquisizione del Palermo Calcio.

Il professionista ha affermato che il mandato di esplorazione e consulenza conferitogli da Massimo Ferrero a è ancora valido. Guzzetta sostiene di avere fatto un altro tentativo, qualche tempo fa. Senza avere risposte dall’attuale proprietà.

Insomma la partita per la squadra rosanero non è ancora finita, almeno secondo quelle che sono le intenzioni del presidente della Sampdoria.

Di seguito tutti gli stamp delle parole di Parodi: