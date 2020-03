L’allarme Coronavirus blocca non solo le partite, ma anche quelle che sono le trattative tra Italia e resto del mondo. In questo caso stiamo parlando della trattativa per la cessione della Roma. Secondo quanto rivela “MF-Milano Finanza”, l’attesa firma per il passaggio di proprietà del controllo dell’AS Roma Calcio è slittata almeno a domani, rispetto alla tempistica prevista tra lunedì e martedì dei primi giorni di marzo, ma non si escludono tempi supplementari o addirittura uno stop. Anche se la due diligence è tecnicamente conclusa, gli allarmi sull’epidemia del Covid-19 in Italia, che hanno fatto alzare a livello 4 l’allerta dell’amministrazione americana e sconsigliato i viaggi nella penisola, hanno per il momento bloccato il signing finale tra il proprietario uscente, James Pallotta e quello entrante, Dan Friedkin.