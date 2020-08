C’è una super penale nel preliminare firmato tra Parma e gli arabi per la cessione del club ducale. Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com”, se l’affare non dovesse andare in porto, la cifra da versare sarebbe pari a circa 25 milioni di euro.

Nel frattempo le ultime indiscrezioni parlano di una chiusura della trattativa che slitta più in là, almeno di qualche giorni.