Cessione Lecco, Maiolo smentisce: «Nessuno mi ha mai accennato nulla»

Intervistato da “Unica Tv” il direttore generale del Lecco, Angelo Maiolo ha smentito le voci su una possibile cessione del club.

Ecco le sue parole

«Nessuno mi ha mai accennato nulla, da parte della famiglia Di Nunno. Tanti, però, cercano solamente di farsi pubblicità. Non dico nulla di Alex Lin, perché non lo conosco e non so chi sia. Ma di sicuro io non ho mai visto nessuno e non sono mai stato coinvolto in nessuna trattativa. Se poi domani arriva Babbo Natale, bene, lo accoglieremo a braccia aperte».