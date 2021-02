Svolta in casa Foggia.

Secondo quanto riporta “Ilfoggia.it”, sembra che quasi certamente nella giornata di oggi ci sarà il fatidico sì tra Roberto Felleca e Maria Assunta Pintus.





Salvo sorprese dell’utima ora, sarebbero infatti state definite le modalità economiche e contrattuali tra le parti per il passaggio delle quote azionarie (40% del Foggia, corrispondente al 50% di Corporate) dalle mani dell’ormai ex Presidente del Calcio Foggia 1920Roberto Felleca alla dott.ssa Maria Assunta Pintus che diventerebbe proprietaria a questo punto dell’80% delle quote azionarie del club.