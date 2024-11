Cesini: «Cremonese? Con Corini non ho visto passi avanti. In Serie B il campionato non è mai finito»

L’ex calciatore della Cremonese Luciano Cesini, è stato raggiunto dai microfoni de “La Provincia”. Cesini si è soffermato proprio sulla situazione delicata in casa Cremonese, con l’esonero di Corini ed il ritorno di Stroppa, esprimendosi anche in generale sul campionato cadetto:

«Stroppa? La mia valutazione personale su Stroppa è positiva. Lo scorso anno la squadra ha mostrato un bel gioco sia sul piano del palleggio che della qualità in senso generale. Penso che quest’anno si sia cominciato troppo presto a discutere il tecnico. Su Corini? Con Corini, anche quando si è vinto, non ho visto quei passi avanti che forse ci si aspettava e neanche il cambio di modulo in difesa ha portato chissà quali cambiamenti. Sui playoff? La Cremonese deve puntare in alto, ma è chiaro che per le primissime posizioni in questo momento è difficile, ma anche per arrivare ai playoff sarà dura. Però adesso si riprende un percorso con una idea di gioco. E poi in serie B il campionato non è mai finito».