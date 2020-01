Francesco Modesto non è più l’allenatore del Cesena, adesso è arrivata l’ufficialita da parte del sito ufficiale dei bianconeri. Per l’ex rosanero è stata fatale la sconfitta per 4-1 contro la Triestina, di seguito il comunicato:

“Il Cesena FC comunica di aver sollevato il signor Francesco Modesto dalla conduzione tecnica della prima squadra. A lui va il più sincero ringraziamento per la professionalità e l’impegno dimostrati nella sua esperienza all’interno del club, insieme all’augurio di poter cogliere i successi e le soddisfazioni che merita nel prosieguo della propria carriera”.