Cesena, UFFICIALE: ceduto Varone all’Ascoli

Ivan Varone lascia il Cesena e passa all’Ascoli. A rendere noto l’acquisto è stato lo stesso club bianconero mediante il seguente comunicato:

“L’Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito dal Cesena a titolo definitivo le prestazioni sportive di Ivan Varone. Nato a Napoli l’11 ottobre 1992, è un centrocampista dalla grande esperienza, avendo collezionato oltre 300 presenze in carriera con le maglie di Cesena – con cui ha vinto quest’anno il campionato di C e la Supercoppa di categoria – Novara in C, Panetolikos, in massima divisione greca, Reggiana e Carrarese in C, Cosenza e Ternana in B. Varone, che ha già raggiunto Ascoli, ha siglato un accordo fino al 30 giugno 2026. L’Ascoli Calcio accoglie con un caloroso benvenuto Ivan, al quale augura di raggiungere con la maglia bianconera ulteriori importanti traguardi”.