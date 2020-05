Con un post pubblicato sui propri canali social, Federico Cerone, trequartista del Savoia, ha voluto lanciare un messaggio:

«Termina qui una stagione incredibile con un finale ancora da scrivere!! Abbiamo battagliato con un avversario, il Palermo, fuori categoria per tanti motivi e questo ci rende ancora più orgogliosi di quanto fatto!!! Noi siamo U.S. Savoia 1908, gli altri no! In questo momento come tanti italiani siamo preoccupati per quel che sarà del futuro, per le nostre famiglie e per il nostro lavoro. Nella speranza che qualcuno si preoccupi anche dei calciatori che hanno gli stessi impegni e fanno gli stessi sacrifici come in Serie A ma senza reali tutele!»