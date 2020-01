Secondo quanto riportato da “Repubbica.it”, la prima ipotesi per la costruzione del nuovo centro sportivo del Palermo, (Quella dell’ex campo rom), può considerarsi sfumata. Tale possibilità aveva incontrato alcuni problemi legati al fatto che l’area in questione è sotto tutela della sovrintendenza ed è situata in una riserva naturale. Oltre al motivo appena citato, un altro impedimento è stata la forte presa di posizione da parte di Legambiente. Mentre è stata subito scartata l’ipotesi di un altro terreno nella zona dell’ospedale di villa Sofia, che il Comune metterà a disposizione per un progetto di elipista di soccorso, si sviluppa l’ipotesi a Fondo Patti. Il Comune avvierà delle verifiche prima di avviare un eventuale avviso pubblico, al quale potrà partecipare il Palermo calcio.