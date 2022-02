Come riporta “Palermopost.it” i centri scommesse di Palermo, sono entrati da qualche mese nel mirino di malviventi e rapinatori.

Ed è quello che è successo ieri nei locali di un centro scommesse di via Filippo Corazza nel quartiere Oreto. A entrare in azione nei locali del centro scommesse di via Filippo Corazza è stato uomo con il volto coperto dalla mascherina e incappucciato.

Dopo aver minacciato l’impiegato con un coltello si è fatto consegnare l’incasso della giornata: oltre 3mila euro in contanti. Subito dopo si è dato alla fuga, portandosi il bottino della rapina e facendo perdere le proprie tracce.