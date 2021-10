Massimo Cellino, presidente del Brescia, ospite della trasmissione Messi a Fuoco, ha parlato dell’economia del calcio dopo la pandemia, mostrandosi preoccupato per la situazione.

Ecco le sue parole:

«È impossibile pensare che presidenti come me o Pasini possano andare avanti a lungo. Se nei prossimi mesi la Federazione non metterà a posto le cose, il rischio è che ce ne andremo per lasciare spazio agli avventurieri, a quelli che sul tavolo da gioco a fronte dei soldi veri mettono quelli falsi. E allora daremo strada ai fondi, holding, con capitali che non si sa da dove arrivino».