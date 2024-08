Cellino: «La Serie B è sottopagata. Samp e Genoa? Viene avvantaggiato chi non paga…»

L’edizione odierna di Tuttosport riporta alcune parole del patron del Brescia Massimo Cellino il quale si è espresso sul calcio italiano.

Nuove esternazioni di Massimo Cellino, il presidente del Brescia, che non mancheranno di far discutere. In occasione della presentazione del rinnovo di sponsorizzazione con Dac, ha ribadito che «la squadra a disposizione di Maran ha tutto per giocarsela con le altre e andare in Serie A». Ma è anche tornato ad attaccare il calcio italiano: «Sono molto arrabbiato. Fui tra i sostenitori dell’elezione di Gravina, ma da lui mi aspettavo più determinazione e cambiamenti. In Figc noi presidenti di club ormai non contiamo più nulla, abbiamo perso valore e potere negli ultimi dieci anni, ci chiedono solo di mettere i soldi e basta. La vicenda dei diritti tivù in Serie B è avvilente, siamo sottopagati per lo spettacolo che produciamo e per come cerchiamo di formare calciatori italiani. Poi ci meravigliamo se la Nazionale non ha giocatori… Questo sistema scoraggia anche investitori, sia dall’Italia che dall’estero». E poi l’affondo sulle altre società: «Viene avvantaggiato chi non paga, ci sono club tenuti a galla con i soldi dello Stato. Il Genoa, la Sampdoria fanno i concordati, io ho sempre pagato tutto e tutti. Non faccio assegni falsi come qualcuno che voleva provare a comprare il Brescia». E per stavolta può bastare. Alla prossima puntata.

Escl. Cellino: «Brescia e Palermo contendenti per la promozione. Campionato? La Federazione vigili…»