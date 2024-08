Tuttosport: “Entusiasmo Samp, obiettivo serie A. Tutino: «Coda è l’attaccante più forte della categoria»”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla Sampdoria tra mercato e obiettivo serie A.

Adesso alla nuova Sampdoria manca solo un portiere titolare e poi i blucerchiati potranno guardare al campionato con ritrovate ambizioni. Nel giro di un anno lo scenario sembra davvero cambiato: se l’estate scorsa il club doriano stava ripartendo faticosamente dopo un fallimento evitato all’ultima curva, adesso la squadra di Andrea Pirlo – che l’anno scorso riuscì comunque a conquistare i playoff – vuole ritagliarsi un ruolo da piena protagonista. La coppia d’attacco formata dall’esperto Massimo Coda, 35 anni e veterano del campionato di B, nonché dal capocannoniere dell’ultimo torneo Gennaro Tutino, 27 anni e 20 gol al Cosenza, fa già paura alle rivali. Il calcio non è matematica, non è una scienza esatta.

È sempre il campo a fare la differenza. E però, aspettando di vedere all’opera la nuova coppia offensiva (oggi alle 18 l’amichevole di Empoli), la piazza genovese è tornata a scaldarsi con ritrovati entusiasmi, come testimonia il bagno di folla di due giorni fa all’aeroporto Cristoforo Colombo per salutare l’arrivo di Tutino. «Arrivo in un club con grande storia e tradizione: non è stato difficile scegliere la Sampdoria. Conosciamo tutti questa società, questa città. Io preferisco giocare in posti così caldi e passionali. Ero d’accordo sin dall’inizio col mio agente. Volevo a tutti i costi essere qui» le parole dell’attaccante napoletano che si troverà a giocare con un altro campano, Massimo Coda da Cava de’ Tirreni. In una città di mare come Genova, i tifosi della Samp si aspettano un mare di gol.

Ed è fondamentale che tra i due non ci siano primedonne: il bene della squadra passerà proprio dal feeling sotto porta tra i neoacquisti, senza dimenticare che nel reparto offensivo c’è sempre un certo Borini (se non farà le valigie, piace a Cagliari e Empoli) e può recitare un ruolo importante anche il talento spagnolo Pedrola quando sarà recuperato. «Coda è un giocatore importantissimo, è il più forte attaccante di questa categoria – dice Tutino – oltre a lui abbiamo attaccanti forti con caratteristiche diverse. Non sarà difficile ambientarsi e capirci tra noi. Io mi sento un attaccante ma non sono statico, cerco di svariare in spazi liberi tra le linee, poi andando ad aggredire l’area». Da Tutino anche la prima impressione sui tifosi e sull’ambiente Samp: «L’accoglienza che ho ricevuto è stata emozionante. Non mi aspettavo tanti tifosi in aeroporto, voglio ringraziare tutti i tifosi per le dimostrazioni di affetto che mi sono arrivate e questo mi rende ancora di più responsabile».

Un mercato che è tutt’altro che finito per i blucerchiati. La priorità, dopo la cessione di Audero al Como e il prestito di Tantalocchi al Pontedera (operazione ufficializzata ieri), è quella del portiere da affiancare a Ravaglia e Ghidotti, quest’ultimo arrivato dal Como insieme a Ioannou e Bellemo nell’affare Audero. L’obiettivo numero uno resta il ritorno di Filip Stankovic dell’Inter, che vuole però mettere le mani sul giovanissimo doriano Leoni. In alternativa resta calda l’idea Chichizola del Parma.