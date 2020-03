Intervenuto ai microfoni di “Repubblica”, Aleksandar Ceferin, presidente UEFA, ha parlato della decisione di disputare le due sfide tra Atalanta e Valencia. La partita di San Siro a porte aperte è stata considerata dal Sindaco di Bergamo Giorgio Gori come una bomba biologica che ha contribuito alla diffusione del COVID-19. Ecco le parole del presidente della UEFA: «Ho sentito una critica idiota per l’andata a Milano. Il 19 febbraio nessuno sapeva che la Lombardia sarebbe stata il centro dell’epidemia. Chi eravamo per dire non si gioca? Ci sono autorità preposte. La gara di ritorno? Quando si è disputata, si giocava ancora ovunque in Europa. Ed è stata disputata a porte chiuse. Sui tifosi radunati davanti allo stadio la giurisdizione era delle autorità spagnole».