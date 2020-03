Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Massimiliano Alvini, tecnico della Reggiana, ha parlato dell’emergenza Coronavirus è dell’impatto che questa potrebbe avere nel calcio dilettantistico: «Quando ripartiremo, come ho detto, sarà tutto diverso, e la mia preoccupazione non è tanto alle leghe professionistiche, quando alla Serie D e ai settori giovanili, perché sono le situazioni maggiormente a rischio. E’ fondamentale pensare prima a loro, se si perde, come stimato, il 30 o addirittura il 40% di questa attività di base peggiora anche il tessuto sociale, si rischia il dissesto».