Stando a quanto riportato da “Cefalutime”, nelle ultime ore è stata avviata una raccolta di firme dal Comitato Madonie Nebrodi a tutela dell’Ospedale Giglio di Cefalù , per evitare che il nosocomio normanno possa diventare il centro raccolta per gli ammalati del virus. Ecco qui di seguito la petizione:

“Considerato che l’ospedale di Cefalù, riferimento per l’intero territorio madonita e parte del territorio nebrodense, ma anche per utenza proveniente da altre provincie per delicate patologie neurologiche, cardiologiche ed oncologiche è costituito da un unico corpo di fabbrica, riteniamo che la promiscuità di destinazione d’uso e la promiscuità di personale sanitario, possano essere altamente pericolose per la pubblica incolumità, esponendo ad altissimo rischio di contagio sia il personale sanitario stesso, sia l’utenza e di conseguenza l’intero territorio. Chiediamo pertanto alle autorità competenti in indirizzo, di scongiurare, con tutte le azioni a loro possibili, quella che potrebbe trasformarsi in una vera e propria tragedia che potrebbe contribuire, in questo periodo di particolare emergenza, al collasso dell’intero sistema sanitario regionale”.