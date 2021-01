Di seguito la nota:

“La Cavese 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo col Calcio Catania per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Andrea Russotto, che conclude così la sua esperienza in bleufoncé dopo aver collezionato in gare ufficiali, tra campionato e Coppa Italia, 42 presenze e 8 reti”.