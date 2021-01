Il 2021 per il Palermo si apre con una trasferta. I rosanero cercheranno di dar seguito al pareggio ottenuto contro il Bari e allungare la propria striscia positiva, cercando, anche, il secondo successo stagionale in trasferta, ma non sarà per niente semplice. La Cavese, reduce dalla sconfitta in casa della Turris, ha intenzione di risalire la classifica e cercare a tutti i costi di lasciare l’ultimo posto in classifica. Proprio per questo motivo ha deciso di affidarsi a Salvatore Campilongo, che sarà il terzo allenatore stagionale dei campani. Entrambe le squadre per questa prima sfida del nuovo anno dovranno fare a meno di alcuni giocatori fermi per infortunio. Come di consueto, Ilovepalermocalcio vi presenta le ultime e le probabili formazioni di Cavese-Palermo.

ULTIME CAVESE: La dirigenza campana sa che rischia la retrocessione, per questa ragione ha già affondato il primo colpo in sede di mercato e rinforzato l’attacco con l’arrivo di Nicolas Budes, che già domani potrebbe essere schierato dall’inizio. Campilongo per sfidare i rosanero dovrà fare a meno di Matino squalificato e degli infortunati Zedadka e Forte. La squadra dovrebbe andare in campo con il 4-3-3, modulo utilizzato in passato dal tecnico e sul quale ha lavorato in questi primi giorni alla guida della squadra.





Tra i pali ci sarà Russo, con una linea difensiva composta da De Franco e Marzupio al centro, sull’out sinistro si giocheranno il posto Semeraro e Ricchi, con il primo in vantaggio, sul lato opposto toccherà a Tazza.

La linea mediana vedrà l’ex Inter Pompetti nel ruolo di metronomo, ai suoi fianchi Cuccurullo e l’esperto Favasuli nel ruolo di mezzali.

Al centro dell’attacco si dovrebbe vedere Budes da inizio gara, ma Campilongo sceglierà solo all’ultimo se mandare in campo lui o il capitano Germinale. Sugli esterni a sinistra toccherà a De Rosa, con uno tra Vivacqua e Nunziante sulla destra, ma in vantaggio sembra essere il primo.

ULTIME PALERMO: Boscaglia non potrà contare su Floriano e Marconi fuori per infortunio, ma ha già in mente per non far sentire le loro assenze, in particolare quella del centrale di difesa. Il modulo sarà ancora una volta il 4-3-3 visto nelle ultime uscite dello scorso anno, con i ballottaggi già sciolti.

Tra i pali Alberto Pelagotti, la linea difensiva sarà composta dai palermitani Accardi sulla destra e Crivello su quella opposta, al centro Somma e Lancini, con quest’ultimo che sostituirà Marconi dopo aver superato brillantemente il problema fisico accusato contro il Bari.

A centrocampo Martin ha superato la concorrenza di Palazzi e sarà lui impiegato nel ruolo di play. Le mezzali sarà la coppia dei due ex Trapani Odjer e Luperini, chiamati a dare copertura, ma anche inserimenti in avanti.

In attacco Lucca, dopo il gol siglato contro il Bari, si è guadagnato la conferma e toccherà a lui partire dall’inizio, con Saraniti pronto a subentrare se ce ne fosse bisogno. A supporto dell’attaccante cresciuto nel vivaio del Torino ci saranno Kanoute e Valente.

PROBABILI FORMAZIONI:

CAVESE (4-3-3): Russo; Semeraro, De Franco, Marzupio, Tazza; Cuccurullo, Pompetti, Favasulo; De Rosa, Budes, Vivacqua. A disposizione: Paduano, Bisogno, Ricchi, Cannistrà, De Franco, Nunziante, Granata, Matera, Russotto, Montaperto, Oviszach, Germinale, Senesi. All.: Campilongo.

BALLOTTAGGI: Semeraro-Ricchi 60%-40%, Budes-Germinale 55%-45%, Vivacaqua-Nunziante 60%-40%.

PALERMO (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Lancini, Somma, Crivello; Luperini, Martin, Oderj; Valente, Lucca, Kanoute. A disposizione: Fallani, Doda, Peretti, Marong, Palazzi, Broh, Silipo, Saraniti, Rauti. All.: Boscaglia.

BALLOTTAGGI: Martin-Palazzi 60%-40%, Lucca-Saraniti 70%-30%