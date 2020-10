La Cavese, club che milita nel campionato di serie C Girone C, sta attraversando un momento molto complicato.

Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, ieri, al termine del match perso per 1-0 contro il Monopoli, alcuni esponenti della tifoseria sono entrati all’interno dello spogliatoio per avere un confronto con giocatori e club.





La richiesta dei tifosi era quella di dimissioni sia per il tecnico Modica che per il direttore sportivo Pavone, oltre a esortare la società a investire sul mercato per rinforzare la rosa. La dirigenza ha però dato pieno appoggio ai propri stipendiati, rimandando ogni decisione alle prossime partite.