Edinson Cavani, ex attaccante del Palermo e attuale centravanti del Manchester United, è stato sicuramente uno dei giocatori più importanti a vestire la maglia rosanero.

Il noto esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, ha raccontato i retroscena del suo arrivo in rosanero nel suo sito. Infatti l’attaccante aveva fatto scintille nel torneo di Viareggio con il Danubio e varie squadre avevano preso informazioni sull’attaccante. Il primo a muoversi fu il Palermo, con Rino Foschi che prenotò subito un volo Montevideo-Milano per portare Cavani in rosanero.





Una volta trovato l’ok con gli agenti del calciatore, aveva chiesto a entrambi gli agenti di stare chiusi nella camera di albergo a Milano senza fare sapere a nessuno la trattativa, una sorta di “sequestro” di mercato. Invece la notizie trapelò e Pantaleo Corvino cercò in tutti i modi di fare un blitz di mercato per poter rubare il calciatore ai rosanero. Ormai la parola era stata data, il blitz non riuscì, Foschi aveva centrato l’obiettivo, portare uno dei migliori talenti del calcio mondiale nel Palermo.