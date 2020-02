Dopo essere stato per molto tempo vicino all’Atletico Madrid in quest’ultima sessione di mercato, l’ex rosa Cavani ha il futuro tutt’altro che deciso. Infatti, per l’ex attaccante del Napoli in estate si scatenerà una vera e propria asta, a cui parteciperanno tutte le big del calcio europeo. Il compagno di squadra di Cavani, Paredes, ha però svelato ai microfoni di ‘El Show de Boca’: «Molte persone mi chiedono com’è il Boca e com’è giocare alla Bombonera. Con Cavani parlo molto e gli piacerebbe giocarci. Penso che voglia ancora giocare un anno o due in Europa, dopodiché, sono sicuro che vorrebbe andare a Boca. È perfetto per il Boca». Futuro tutto da scrivere per l’ex rosa, che, dopo gli ultimi anni in Europa, potrebbe tornare così in Sud America.