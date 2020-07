“Non ho mai nascosto il mio sogno: chiudere la mia carriera politica da governatore. Quando sarà, se tra 5 o 10 anni, non lo so. Come ho detto nelle scorse settimane a Salvini “non ho l’età”, non sono a quel punto della vita che mi costringe ad avere la fregola di consegnarmi politicamente a questo o a quel partito”. A dirlo a “Adnkronos.com” è il sindaco di Messina, Cateno De Luca, tornando a parlare di una sua possibile candidatura a Palazzo d’Orleans e delle “simpatie” non nascoste nei suoi confronti dal leader della Lega, Matteo Salvini. “Non sono una persona che si fa scegliere dagli altri, gli endorsement non appartengono alla mia cultura – aggiunge -. Sono stato sempre indipendente come dimostra il fatto che a Messina sono stato eletto contro tutto l’arco costituzionale. So essere di estrema destra e di estrema sinistra perché non credo a queste contrapposizioni. Se ritengo che una cosa sia necessaria la faccio a prescindere dagli schieramenti. Non escludo di candidarmi alla Presidenza della Regione siciliana ma non ho mai amministrato pensando al dopo perché così perdi di vista quello che stai facendo, nel mio caso l’impegno assunto con Messina”.