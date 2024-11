Catastrofe Kvaratskhelia: altro che rinnovo, altro che Real Madrid | C’è il bonifico: 110 milioni di euro

Caos Kvaratskhelia, altro che rinnovo col Napoli: ma quale Real Madrid, arriva il bonifico da oltre 100 milioni di euro

Nel giorno della sua presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte ha ribadito un chiaro concetto: Khvicha Kvaratskhelia non si muove e non va da nessuna parte. Promessa mantenuta nell’ultima sessione estiva del calciomercato.

Le cose, però, potrebbero seriamente cambiare per la prossima stagione. Quel che è certo è che il nazionale georgiano è un punto di riferimento per la squadra e, soprattutto, una pedina fondamentale nello scacchiere del manager salentino.

In queste ultime settimane si sta parlando molto di lui e di questo famoso rinnovo che tarda ad arrivare. A questo punto, però, la possibilità che non ci sia alcun “nero su bianco” si alza sempre di più.

Tra le squadre interessate c’è si il Real Madrid, ma a quanto pare i ‘Blancos’ sarebbero stati superati da un altro importante top club. Lo stesso che, secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Mattino“, avrebbe presentato una offerta da 110 milioni di euro.

Kvaratskhelia, altro che rinnovo o Real: arriva una ricchissima offerta

Giù le mani da Kvaratskhelia. Questo è il pensiero di De Laurentiis, del tecnico Conte e dei milioni tifosi del Napoli. Il classe 2001 è oggetto del desiderio dei più importanti top club mondiali. Mai come questa estate, però, c’è stato il serio rischio di perderlo. A quanto pare il PSG, dopo la partenza a parametro zero di Kylian Mbappé, avrebbe tentato il colpo dal Napoli.

Niente da fare, però, per Al-Khelaifi che aveva offerto addirittura 110 milioni di euro per il talento georgiano. Non solo: per il 23enne era pronto un ingaggio da 11 milioni di euro a stagione. Più del doppio rispetto a quello che percepisce attualmente in azzurro. Ed è per questo motivo che il suo agente sta spingendo per trovare, quanto prima, un accordo per il rinnovo.

Kvaratskhelia-Napoli, a che punto è il rinnovo? ADL accontenta Conte

De Laurentiis, nonostante questa ricca offerta proveniente dalla capitale francese, ha rispedito al mittente la cifra per il georgiano. Tanto da far felice, ovviamente, il tecnico Conte. Tutto ciò, però, non cancella l’attuale problema in merito al suo rinnovo. Il produttore cinematografico spinge per trovare una soluzione.

Il contratto del calciatore andrà in scadenza il 30 giugno del 2027. C’è ancora tempo, ma fino ad un certo punto. Il calciatore vorrebbe guadagnare almeno 8 milioni di euro (netti a stagione) rispetto agli 1,2 che attualmente percepisce. ADL è pronto ad arrivare ad un massimo di 6, compresi bonus. La strada è ancora molto lunga.