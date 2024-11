Tu sei fuori rosa: Amorim lo taglia dal Manchester United | Apocalisse a Old Trafford

Il nuovo tecnico dei Red Devils ha fatto già il primo pesante taglio nella rosa dello United, scatenando il caos più totale ad Old Trafford.

Dopo aver sistemato tutte le questioni burocratiche, Ruben Amorim nei giorni scorsi ha cominciato a lavorare alla guida del Manchester United. Ci sarà tanto da fare per il giovane tecnico lusitano, visto che la situazione attorno alla squadra è alquanto critica.

La posizione di classifica dei Red Devils in Premier League è piuttosto negativa, e sarà necessario iniziare a fare punti fin da subito per tornare in corsa per gli obiettivi prefissati. Il compito principale dell’allenatore ex Sporting Lisbona però sarà quello di dare una nuova identità alla squadra, oltre che a farla tornare competitiva, cosa quasi mai riuscita dal post Ferguson.

Di sicuro gran parte del lavoro del mister sarà fatta sul campo, anche se lo stesso dovrà prendere delle decisioni importanti in materia di mercato, sia in entrata che in uscita. Ed è proprio da questo punto di vista che sono arrivate nelle scorse ore delle indicazioni davvero molto importanti.

Arriva il primo taglio di Amorim

Ai piani alti di Old Trafford si sta iniziando a discutere sui colpi da regalare al giovane allenatore per consentirgli di operare al meglio. Le voci principali che stanno circolando riguardano Viktor Gyokeres, bomber del momento creato proprio da Amorim. Tuttavia come dicevamo in precedenza i rumors maggiori ad oggi sono sulle cessioni.

A quanto pare infatti il tecnico portoghese ha già individuato un calciatore da fare fuori, scatenando così l’apocalisse in quel di Manchester. Il nome in questione è davvero importante. Si tratta di Christian Eriksen, vecchia conoscenza interista che appunto non sembra andare molto a genio al nuovo mister. E per lui sembra essersi già delineato il futuro.

Ecco dove giocherà l’epurato del nuovo tecnico

La classe e la qualità del danese gli consentono di avere diversi estimatori in giro per l’Europa, anche se bisogna considerare il fatto che non in tutti i campionati potrebbe giocare a causa del problema al cuore di cui è rimasto vittima qualche anno fa (ad esempio in Serie A non è idoneo).

C’è però un club in particolare che al momento pare essere interessato a lui. Si tratta del Fenerbahce, dove José Mourinho, che lo ha già allenato ai tempi del Tottenham, è pronto a chiederlo alla società.