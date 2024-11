Rescissione immediata del contratto: lascia la Cina e viene… in Italia | “Sogno la Serie A fin da bambino”

Svolta nella carriera del calciatore, che sogna la Serie A e finalmente potrà realizzare questo desiderio dopo l’addio alla Cina.

Gran parte delle volte, soprattutto nel periodo in cui la Cina ha offerto degli stipendi immensi, in stile Arabia Saudita, i calciatori del nostro campionato e anche delle altre top leghe, soprattutto coloro che erano arrivati a fine carriera, lasciavano l’Europa per trasferirsi in Cina.

I ricchissimi ingaggi convincevano questi calciatori a fare il percorso in questione. Nel corso degli anni ad esempio profili di spicco come Graziano Pellé, Fabio Cannavaro, Marek Hamsik (solo per citare quelli che giocavano in Italia) e tanti altri si sono trasferiti in Asia.

Adesso questo fenomeno si è stoppato, e come ben sappiamo a prendere sempre più quota da questo punto di vista è la meta saudita. Tuttavia ci sono dei calciatori che giocano ancora in Cina, e che questa volta stanno spingendo per fare il percorso inverso, trasferendosi in Serie A.

Addio alla Cina per il calciatore

Non sono pochi i calciatori, anche italiani, che non riescono a sfondare nel nostro campionato e di conseguenza decidono di proseguire la propria carriera all’estero. Uno di questi ad esempio è Andrea Compagno. L’attaccante, dopo aver girato in diverse squadre delle categorie minori italiane, si trasferisce in Romania, al Craiova. Ed è qui che inizia a farsi conoscere, tanto che lo acquista la Steaua Bucarest.

A febbraio scorso però è arrivata la chiamata dalla Cina, dal Jinmen Tiger. Dopo pochi mesi però la sua avventura pare essere già arrivata al capolinea. Entrambe le parti infatti non vogliono continuare insieme, e si sta ragionando su un addio nelle prossime settimane, che potrebbe addirittura essere anticipato grazie alla rescissione contrattuale.

Ritorno immediato in Italia

Il 28enne è reduce da diverse stagioni positive, soprattutto dal punto di vista realizzativo, e anche quest’anno ha segnato parecchi gol nel campionato cinese. E’ per questa ragione dunque che l’interesse nei suoi confronti non manca di certo.

Non è da escludere infatti che qualche club di Serie A possa farsi avanti, andando così a realizzare il suo desiderio di giocare nel massimo campionato. Quando durante un’intervista rilasciata ai microfoni di gianlucadimarzio.com gli è stato chiesto dei suoi sogni nel cassetto, Compagno ha risposto: ”La Serie A. Fin da bambino”. Chissà se questa grande chance arriverà davvero.