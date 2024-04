Catanzaro, Vivarini: «Siamo sereni, niente voli pindarici»

Il tecnico del Catanzaro Vincenzo Vivarini ha parlato ai microfoni di “TMW” parlando in merito al campionato di B e alla sua squadra.

Ecco qualche estratto:

«Siamo consapevoli del lavoro che stiamo facendo ma allo stesso tempo sereni, niente voli pindarici. Stiamo cercando di migliorare partita dopo partita trascinati dalla piazza che ci sta dando una spinta clamorosa. Siamo su di giri ma con il giusto equilibrio. Nel calcio ne ho passate tante di stagioni così, vivo alla giornata. L’anno scorso ad esempio c’erano i presupposti per andare via e poi sono rimasto. La squadra è stata costruita in funzione delle cose che deve fare in campo. Abbiamo sempre cercato di prendere giocatori funzionali per un certo tipo di lavoro. E questo ci porta a fare ciò che stiamo facendo».

Se arriva in A con il Catanzaro, che fa?

«Niente. Sono cose normali… anche perché non mi piace mai fare sogni o programmi proiettati più in là. Se arriva, bene…».