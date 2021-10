Il centrocampista del Catanzaro, Jari Vandeputte è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com non si nasconde di certo.

Queste le parole del belga:

«E’ un campionato equilibrato ma ancora lunghissimo, se si fanno tre risultati di fila torniamo subito nella parte alta della classifica. Sappiamo tutti che quello C è un Girone molto difficile dove non è scontata la vittoria in nessun campo. Quando le avversarie giocano contro il Catanzaro ci mettono sempre qualcosa in più, sappiamo che il campionato è difficile ma dobbiamo guardare a noi per fare bene. L’obiettivo è arrivare più in alto rispetto allo scorso anno, sono arrivati secondi e quindi dobbiamo arrivare più in alto. Non è facile, sarà un percorso molto lungo e alla fine si faranno i conti. Guardiamo partita per partita».