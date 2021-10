La telenovela legata al cambio di allenatore pare non sia ancora terminata.

A darne notizia è il giornalista Nicolò Schira nel suo editoriale su TuttoC.

“Difficile pensare che una persona esperta come Vivarini fosse in preda ad attacchi di mitomania. Se si è sbilanciato in maniera così netta e dettagliata, significa che era certo di iniziare l’avventura nelle ore successive. L’indomani però qualche senatore invita e convince il presidente a dare un’altra (l’ultima?) occasione a Pierino Braglia. E allora niente Vivarini (si sussurra fosse già in viaggio verso la città irpina…) che viene a avvisato telefonicamente dopo l’ora di pranzo e avanti appunto con il trainer toscano.