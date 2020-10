Il Catanzaro ha concluso un’altra operazione di mercato, infatti il sito ufficiale della Triestina ha annunciato la cessione in prestito di Alessio Di Massimo al club calabrese. Di seguito la nota:

“U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che è stato definito in questi minuti il passaggio del calciatore Alessio Di Massimo all’U.S. Catanzaro 1929. Il giocatore si trasferisce in Calabria con la formula del prestito secco annuale, con scadenza fissata al 30 giugno 2021. Rivolgiamo ad Alessio un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”.