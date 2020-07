In caso di conferma del direttore sportivo Lo Giudice, il Catanzaro potrebbero puntare in panchina su Giuseppe Scienza del Monopoli, da settimane ormai accostato alla panchina del Palermo, e, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, anche Andrea Sottil. Quest’ultimo è impegnato in questo finale di stagione con il Pescara.