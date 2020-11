Il Palermo non riesce a trovare la prima vittoria in campionato, ma evita un’ altra sconfitta . Contro il Catanzaro termina 1-1, decisivo il gol dal dischetto di Evacuo al 74′ e la rete su punizione di Almici. Di seguito le pagelle del match targate “Ilovepalermocalcio.com“:

PELAGOTTI: L’estremo difensore rosanero è praticamente inoperoso per tutta la prima frazione, tranne al 30′ quando compie un autentico miracolo sul colpo di testa di Evacuo. Sul rigore non può fare nulla. VOTO: 6 +





ALMICI: Una partita senza infamia e senza lode per il terzino rosanero. Pericolo su punizione al 62′, Branduani riesce a smanacciare. Decisivo nel gol del pareggio del Palermo, infatti è dalla sua punizione che arriva la deviazione vincente per l’1-1 rosanero, VOTO: 6+

MARCONI: Il centrale ex Monza non soffre particolarmente gli attaccanti del Catanzaro. Sempre molto attento nelle chiusure su Evacuo, ottima prestazione per il difensore. VOTO: 6

Dall’82’ LUCCA: Pochi palloni per il giovane ex Torino, impossibile valutarlo. VOTO: S.V

PALAZZI: Per l’emergenza che ha colpito la squadra di Boscaglia è costretto a coprire un ruolo che non è il suo. Alcuni errori nel disimpegno e a volte si fa trovare fuori posizione. VOTO: 5,5

CRIVELLO: Il difensore di Mondello si fa trovare disattento sull’episodio che cambia la partita dei rosanero commettendo il fallo da rigore su Di Massimo e rimediando il cartellino rosso. VOTO: 4,5

ODJER: L’ex Trapani è uno dei peggiori in questa partita. Sbaglia gli appoggi e risulta molto falloso. Rimedia un cartellino giallo. VOTO: 5

BROH: Serve ottimamente Kanoute davanti la porta per la più grande occasione del Palermo al 19′ del primo tempo. Nel secondo tempo è ingenuo al 48′ a prendere la seconda ammonizione per un fallo a centrocampo e lasciare in 10 i rosanero. VOTO: 5-

KANOUTE: Per lui è una partita speciale, è l’ex di turno e si vede che vuole incidere. Ma pesa l’errore al 19′ dove solo davanti a Branduani fallisce una clamorosa occasione tirando a lato. VOTO: 5

RAUTI: Il giovane di proprietà del Torino si muove tanto, ma non riesce mai a rendersi pericoloso. Per lui solo qualche tiro velleitario dalla distanza. VOTO: 5

VALENTE: L’ex Carrarese è sicuramente il migliore dei rosanero. Autentica spina nel fianco della difesa calabrese, Garufo non lo prende mai sulla fascia. VOTO: 6 +

SARANITI: L’attaccante palermitano sgomita e lotta contro la difesa del Catanzaro, ma tocca davvero pochi palloni. Altra prova incolore per lui. VOTO: 5

Dal 55′ ACCARDI: Il difensore entra e cerca di riequilibrare la squadra dopo l’espulsione di Broh. Fatica a entrare in partita. VOTO: 5,5

FILIPPI: Il suo 4-2-3-1 fatica in fase offensiva, dove il Palermo crea davvero pochissimo. In fase difensiva però si sono visti dei miglioramenti e riesce a ottenere un pareggio inaspettato in nove uomini. VOTO: 6

CATANZARO: 22 Branduani (6), 3 Contessa (6,5), 5 Martinelli (C) (5,5), 8 Verna (6), 13 Fazio (6), 17 Evacuo(7), 18 Di Massimo (6), 20 Riccardi (6) dal 68′ Curiale (5,5) , 23 Baldassin( 5,5) dal 55′ Casoli (6), 25 Altobelli ( 6) dal 68′ Corapi (5,5), 32 Garufo (5) dal 55′ Carlini (6). All. Calabro (6)