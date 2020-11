Termina la gara tra Catanzaro e Palermo. I padroni di casa erano passati in vantaggio con il rigore di Evacuo al minuto 74′, ma sullo scadere i rosanero sono riusciti a portare a casa un punto in nove contro undici con la punizione di Almici che dopo essere stata deviata si è insaccata in rete.

Il Palermo trova così il suo secondo punto in classifica e guarda adesso al derby contro il Catania in programma lunedì.