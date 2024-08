Catanzaro: occhi sull’ex Palermo Falletti

Il Catanzaro è determinato a rafforzare il proprio reparto offensivo in vista della seconda parte della stagione, e per farlo ha individuato due profili di grande interesse per la trequarti. Il primo nome sulla lista dei desideri è quello di Nicolò Buso, attualmente in forza al Lecco. Il giovane talento potrebbe lasciare le sponde del Lago di Como per fare ritorno in Serie B, una categoria che lo vedrebbe nuovamente protagonista dopo le sue recenti esperienze.

Il secondo obiettivo del Catanzaro è Cesar Falletti, giocatore in uscita dalla Cremonese. Falletti, con la sua esperienza e qualità, rappresenterebbe un innesto di grande valore per la squadra calabrese, portando creatività e dinamismo nel reparto avanzato.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciocatanzaro.it, entrambe le operazioni si preannunciano piuttosto complicate. Le difficoltà potrebbero derivare sia dalle richieste economiche dei club di appartenenza, sia dalla concorrenza di altre squadre che potrebbero farsi avanti per assicurarsi i due giocatori. Nonostante ciò, il Catanzaro sembra intenzionato a esplorare ogni possibilità per concludere almeno uno di questi affari, con l’obiettivo di dare un impulso significativo alla propria fase offensiva.

Resta da vedere se la dirigenza giallorossa riuscirà a superare gli ostacoli e a portare a termine questi acquisti, che potrebbero rivelarsi cruciali per le ambizioni del Catanzaro nella stagione in corso.