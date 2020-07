L’arrivo di Massimo Cerri come direttore sportivo rimescola le carte per quanto riguarda la panchina del Catanzaro. Scavalcato Rubino, che aveva chance fino a 48 ore fa, resiste la candidatura di Raffaele, il sogno resta Scienza che, però, ha un contratto e il Monopoli vuole trattenerlo. Un candidato nuovo, come riporta “Gianlucadimarzio.com”, è Giorgio Roselli che ha già lavorato bene con Cerri e che può entrare in lizza per la panchina giallorossa.