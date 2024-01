Il Catanzaro è alla ricerca di un attaccante in questi ultimi giorni di mercato. I calabresi avrebbero fatto richiesta al Lecce per il prestito di Rares Burnete, classe 2004 della Primavera rossoblu. I pugliesi hanno rifiutato l’offerta in quanto preferirebbero veder crescere nel loro vivaio. A riportarlo è Pianetalecce.it.

