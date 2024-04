Catanzaro, Foresti: «Stiamo vivendo una grande stagione in cui l’obiettivo era la salvezza»

Il dg del Catanzaro Diego Foresti ha parlato a “La Provincia” esprimendosi sul campionato e sulla sfida contro il Como.

Ecco le sue parole:

«Incontrare il Como è sempre bello perché fa parte della mia vita, ma per quei 90’ conterà solo il Catanzaro poi amici come sempre. Stiamo vivendo una grande stagione in cui l’obiettivo era la salvezza e da quando l’abbiamo conquistata possiamo pensare a divertirci soltanto. Abbiamo la sensazione di lavorare per fare felice un popolo. Dopo certe vittorie, la gente ci ringrazia come se gli avessimo regalato del denaro. Sia Como sia Catanzaro sono due piazze storiche che hanno dovuto mandare giù annate amare, il pubblico di entrambe meriterebbe la Serie A solo per tutte le sofferenze che ha dovuto passare. Visto che siamo in ballo balliamo, la logica dice che da neopromossa sarebbe bene fare due-tre anni di consolidamento in Serie B per alzare l’asticella di tutto l’ambiente, la società e la città. Però l’appetito viene mangiando e non ci tireremo indietro. Il Como ha tutto per farcela, con la Cremonese ha l’organico più forte. Credo che sia una squadra dalle caratteristiche chiare: non prende gol, non crea tante occasioni, ma è letale nello sfruttare quelle poche che costruisce. In questo è micidiale. Squadra solida, che è la caratteristica principale per avere ambizioni».