Catanzaro, D’Alessandro di presenta: «Arrivo in una società ambiziosa»

Marco D’Alessandro, neoacquisto del Catanzaro, si è presentato alla stampa e ai tifosi. Il calciatore si è soffermato anche sulle motivazioni che l’hanno spinto a vestire la maglia del club.

«Ho accettato l’opportunità che mi è stata offerta dal direttore Polito – dice ai microfoni del club – da un lato perché mi ha fatto sentire una grande voglia di portarmi qui, dall’altro perché so di arrivare in una società ambiziosa, che ha dimostrato di voler far bene e di avere una progettualità. Alla mia età volevo far parte di un progetto ambizioso, sentirmi ancora giocatore e mettermi a disposizione della squadra per aiutare questa società a far bene.

Iemmello? Pietro è stato il primo a chiamarmi appena ha saputo del mio arrivo. Mi ha dato il benvenuto, mi ha parlato della città, trasmettendomi soprattutto l’affetto dei tifosi e l’empatia della gente, che qui ti fa sentire a casa.

Carrarese? La squadra ha giocato benissimo, dominando la partita dall’inizio alla fine, forse il 3-1 è stato stretto. Nell’avvio di quest’anno i risultati sono stati forse un po’ sotto le aspettative perché si è cambiato tanto, c’è un allenatore nuovo e ci vuole del tempo. Ma le mie esperienze mi hanno insegnato che quando si vuole ottenere tutto e subito si rischia di restarci male. Servono pazienza ed un costante equilibrio, non bisogna riempirsi di negatività quando le cose non girano, né esaltarsi troppo quando vanno bene. Bisogna lavorare bene, spinti anche dall’entusiasmo che ha questa piazza. Quello di serie B è un campionato difficile, con un livello molto equilibrato. Tutte le squadre possono vincere con tutte, e a fare la differenza è il gruppo, la voglia di non mollare niente. Io non vedo l’ora di farmi vedere in campo e spero di fare divertire i tifosi.