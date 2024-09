Caos VAR in Italia, Petrachi attacca: «Chi sbaglia deve pagare. Arbitri andrebbero sospesi»

Dopo l’ultimo match, che ha visto la Salernitana perdere per 1-0 in casa del Mantova, il Ds Petrachi in conferenza stampa si poi soffermato su alcune decisioni arbitrali che hanno fatto storcere il naso e non poco alla Salernitana in questa prima parte di campionato.

«Sono successe cose assurde in queste prime partite. Sul rigore di Torregrossa i membri del VAR andrebbero sospesi. Era grosso quanto una casa: il difensore lo tira e lo butta giù – tuona Petrachi sempre in conferenza stampa – Col Sudtirol invece la rimessa laterale viene battuta quattro secondi dopo la fine del recupero. Non voglio accampare alibi perché poi con la Sampdoria il VAR per fortuna ha corretto il tiro, ma chi sbaglia deve pagare anche nella terna arbitrale come come succede per i calciatori. Andrebbero sospesi: così hanno tempo per rivederlo».