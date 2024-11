Catanzaro, c’è lesione per La Mantia: salta il Palermo?

Brutte notizie in casa Catanzaro. Il centravanti Andrea La Mantia ha, infatti, rimediato una lesione muscolare di primo grado al gemello del polpaccio destro che lo costringerà a stare fermo per almeno 15-20 giorni. L’attaccante potrebbe quindi saltare la sfida contro il Palermo in programma al Renzo Barbera il 15 dicembre. Di seguito la nota del club:

“Almeno altri quindici o venti giorni di stop per Andrea La Mantia, che ha riportato una lesione muscolare di primo grado al gemello del polpaccio destro: è l’esito della risonanza magnetica cui il centravanti si è sottoposto ieri. La Mantia era rientrato lunedì da un problema all’adduttore della gamba sinistra e si è infortunato di nuovo”.