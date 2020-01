Il Catanzaro è molto vicino a mettere a segno un colpo in attacco. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, il club calabrese ha trovato l’accordo con il Catania per Matteo Di Piazza. L’attaccante firmerà un contratto di un anno e mezzo con opzione per la stagione successiva. Atteso domani in tarda mattinata in città per ultimare il trasferimento.