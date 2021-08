La strada verso il baratro del Calcio Catania potrebbe essere ulteriormente confermata nelle prossime ore da un movimento di mercato.

Nelle scorse settimane, infatti, come riporta “Cataniamood.com”, il playmaker ecuadoregno è stato più volte accostato al Trento, compagine neopromossa in Serie C e alla ricerca di un valido regista per il proprio organico.

Ci sarebbe un indizio social: Maldonado ha postato una foto dove menziona un suo amico ed attuale calciatore della formazione trentina, ovvero Vincenzo Ferrara, con una frase che fa pensare ad un’oramai ricongiungimento dei due amici ed ex compagni di squadra, ovvero: “Tra poco di nuovo insieme amico mio”.

Maldonado, visto il caos a Catania, potrebbe non essere l’unico big a salutare: uno su tutti Dall’Oglio, tra i desideri del Palermo.